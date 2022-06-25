كوريا الشمالية: تراجع الإصابات بكورونا إلى أقل من 10 آلاف

أعلنت كوريا الشمالية اليوم السبت، تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى أقل من 10 آلاف إصابة جديدة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ القول إن أكثر من 9 آلاف و610 أشخاص ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولم يقدم المركز أي معلومات بشأن تسجيل أي وفيات إضافية.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الحمى المسجلة منذ /أبريل أكثر من 7ر4 مليون حالة، تعافى منها 68.4 مليون شخص، ويعالج ما لا يقل عن 17 ألفا و300 شخص.

وفي 12 مايو الماضي، كشفت كوريا الشمالية عن أول حالة إصابة بكوفيد 19 بعد أن ادعت أنها خالية من فيروس كورونا لأكثر من عامين.

وكانت حصيلة حالات الحمى اليومية في البلاد في اتجاه هبوطي بعد أن بلغت ذروتها عند أكثر من 392 ألفا و920 إصابة في 15 مايو الماضي.