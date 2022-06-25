 كوريا الشمالية: تراجع الإصابات بكورونا إلى أقل من 10 آلاف - بوابة الشروق
السبت 25 يونيو 2022 2:36 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك ما هو السيناريو الأفضل لمنتخب الكرة المصري؟
النتـائـج تصويت

كوريا الشمالية: تراجع الإصابات بكورونا إلى أقل من 10 آلاف

د ب أ
نشر في: السبت 25 يونيو 2022 - 1:57 ص | آخر تحديث: السبت 25 يونيو 2022 - 1:57 ص

أعلنت كوريا الشمالية اليوم السبت، تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى أقل من 10 آلاف إصابة جديدة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ القول إن أكثر من 9 آلاف و610 أشخاص ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولم يقدم المركز أي معلومات بشأن تسجيل أي وفيات إضافية.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الحمى المسجلة منذ /أبريل أكثر من 7ر4 مليون حالة، تعافى منها 68.4 مليون شخص، ويعالج ما لا يقل عن 17 ألفا و300 شخص.

وفي 12 مايو الماضي، كشفت كوريا الشمالية عن أول حالة إصابة بكوفيد 19 بعد أن ادعت أنها خالية من فيروس كورونا لأكثر من عامين.

وكانت حصيلة حالات الحمى اليومية في البلاد في اتجاه هبوطي بعد أن بلغت ذروتها عند أكثر من 392 ألفا و920 إصابة في 15 مايو الماضي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك