عبر المطرب علي الحجار، عن استيائه من إقدام المطرب مدحت صالح عن مشروع «مدحت والكبار»، والذي اعتبره الحجار مأخوذا من مشروعه «100 سنة غنا»، متمنيا عدم وصول الأمر لمرحلة التقاضي.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «حديث القاهرة» الذي يُقدمه الإعلامي خيري رمضان، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الأحد: «لو كنت عرفت إن مدحت صالح هيعمل حاجة زي كده.. كنت هقوله خلي بالك اللي إنت بتطرحه ده مشروعي».

وأشار إلى أنه تواصل بـ«رسالة» مع خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، بعد إعلان مشروع مدحت والكبار، لافتا إلى أن داغر تواصل هاتفيا معه عدة مرات.

وتابع: «(داغر) قالي المشروع ده بتاعنا كلنا.. قلتله لأ يا خالد.. ده مشروعي مش بتاعنا كلنا.. والموضوع عاوز الدولة تدعمه.. قالي مقلتليش ليه من الأول.. قلتله ده أنا مفيش مرة بطلع في التلفزيون غير لما أتكلم في الموضوع».

واستبعد أن يكون التشابه بين مشروع 100 سنة غنا ومشروع مدحت والكبار عبارة عن توارد أفكار، موضحا أن الأمر إذا كان به توارد لظهرت بعض الاختلافات.

وتمنى الحجار، ألا يصل الأمر إلى مرحلة التقاضي، موضحا أنّ إعلان في الكثير من المناسبات عن هذا المشروع أمرٌ كفيل بالتأكيد على أنه ملك له، وذلك في معرض رده عما إذا كان قد وثّق مشروعه في الشهر العقاري.

وكان الحجار قد قدّم دراسة متكاملة لوزارة الثقافة أثناء تولي الدكتور فاروق حسني مقاليدها، على أمل أن ينتقل المشروع إلى خطوات تنفيذية لكنه ظل حبيس الأدراج.

في حين ظهر مدحت صالح في 19 يونيو الجاري، في مؤتمر صحفي بصحبة الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، للإعلان عن تفاصيل مشروع سُمي «مدحت والكبار»؛ والذي يستهدف الحفاظ على ما تبقى من تراث الغناء، في خطوة اعتبرها الحجار تحاكي مشروعه الذي لم يرَ النور.