صربيا: اندلاع المزيد من الاحتجاجات ضد العنف وحكومة فوتشيتش

خرج عشرات الآلاف في صربيا للاحتجاج في بلجراد وثماني مدن أخرى على الأقل يوم السبت للتنديد بـ "ثقافة العنف" في البلاد.

وشهدت العاصمة، بلجراد، مظاهرات متكررة عقب عمليتَي إطلاق نار أسفرتا عن مقتل 18 شخصا في مايو الماضي .

وكان غضب المواطنين الصرب في الاحتجاجات موجها ضد حكومة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ووسائل الإعلام الشعبية المقربه منه، والتي يتهمها النقاد بالتحريض على الكراهية وتمجيد العنف.

وأغلق المتظاهرون في بلجراد طريقا سريعا بشكل مؤقت. ونظمت مظاهرات في مدن كبرى أخرى من بينها نوفي ساد ونيش وكراجوييفاتس، وفي بلدات أصغر مثل كرالييفو، وسوبوتيكا وفرانيي وشاباتس وليسكوفاتس.

وجاءت المظاهرات بدعوة من أحزاب المعارضة اليسارية والليبرالية والحركات المدنية.

ولم تكن المذبحتان مرتبطتين بشكل مباشر، لكنهما أصابا المجتمع الصربي بصدمة شديدة حيث جاءا في أعقاب بعضهما البعض.

وفي بداية شهر أيار/مايو الماضي، أطلق صبي يبلغ من العمر 13 عاما النار على تسعة من زملائه وحارس أمن في مدرسة ببلجراد. وبعد ذلك بيوم واحد، أطلق رجل يبلغ من العمر 21 عاما النار على الناس في قرية بالقرب من بلجراد، مما أسفر عن مقتل ثمانية منهم.