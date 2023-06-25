يواصل نادي ريال مدريد الإسباني، عمله من أجل الحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقا لما أشارت إليه شبكة «ديفنسا سنترال» الإسبانية، طلب فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد من المديرين التنفيذيين بالنادي الذي يخططون للحصول على إجازة خارج مدريد، أن يكونوا متاحين قدر الإمكان من أجل الوصول إليهم سريعا، حال أصبحت صفقة مبابي متاحة للميرنجي.

وأضافت الشبكة أن بيريز لا يستبعد أي سيناريو في الوقت الحالي على غير الأسابيع الماضية، لذلك وجه تلك التوصية للمسؤولين التنفيذين.

وأوضحت أن بيريز يخطط لإجراء عرض تقديمي ضخم لصفقة مبابي، يتطلب وجود كل القيادة التنفيذية في النادي الملكي.

جدير بالذكر أن تقارير إعلامية أشارت إلى أن باريس سان جيرمان لن يصبر على مبابي حتى الموسم المقبل، وينتظر قرار اللاعب سواء بتجديد عقده مع النادي أو عرضه للبيع في الصيف الحالي من أجل الاستفادة من مال الصفقة في تدعيم صفوف الفريق.