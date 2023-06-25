الفنان طارق النهري يجري جراحة بالقلب بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة

نُقل الفنان طارق النهري للعناية المركزة بإحدى المستشفيات، أثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة، وهو في حالة مستقرة.

وقد أجرى النهري عملية قسطرة لتركيب دعامة بالقلب، وهو في حالة صحية جيدة، وينتظر رأي الأطباء للسماح له بمغادرة المستشفى، واستكمال علاجه في المنزل.

وكان الفنان طارق النهري قد شارك في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل جعفر العمدة مع منذر مهران، هالة صدقي، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، وعصام السقا، أحمد فهيم، أحمد داش، لبنى ونس، سلوى عثمان، منذر ريحانة، أحمد عبد الله، دعاء حكم، وغيرهم، وهو من إخراج محمد سامي، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق، وعرض في موسم رمضان الماضي 2023 على شاشة قناة DMC، وحقق نجاحًا كبيرًا في الشارع المصري والعربي. وتعاقد مؤخرا على المُشاركة في مسلسل «نعمة الأفوكاتو» بطولة الفنانة مي عمر، تمهيدًا لطرحه في موسم دراما رمضان 2024.