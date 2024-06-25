تعرض مراسل CNN لاري مادو، وأخت الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما غير الشقيقة، أوما أوباما، للغاز المسيل للدموع على الهواء مباشرة، حيث تتصاعد الاحتجاجات بشأن مشروع قانون مالي مثير للجدل في العاصمة الكينية نيروبي.

وعقب الحادث، قالت أوما لمراسل الشبكة إن «هؤلاء الشباب يتظاهرون فقط من أجل حقوقهم»، مضيفة: «قدمت وانضممت إليهم لأقول لهم، كونهم من الجيل Z، إننا نفهم أنهم بحاجة إلى استخدام أصواتهم».

وتابعت، قائلة: «لقد تعرضوا للغاز المسيل للدموع، لدينا أعلام ولافتات، لا يحمل هؤلاء الشباب أي شيء آخر! كيف يمكنك تعريض شعبك للغاز المسيل للدموع؟».

ودعت إلى الاستماع لهؤلاء الشباب باعتبار أنهم «المستقبل ويشكلون 80% من الشعب»، مضيفة: «إذا قرروا الانقلاب ضدنا، فيمكنهم ذلك.. هذا ما يفعلونه الآن. لذا رجاء، استمعوا إلى هؤلاء الشباب».

واقتحم محتجون، اليوم الثلاثاء، مقر البرلمان الكيني في العاصمة نيروبي، وسمع إطلاق نار في محيطه بعد التصويت لصالح مشروع قانون يقضي بزيادات ضريبية.

وبث التلفزيون الكيني لقطات أظهرت تجاوز مئات المتظاهرين حواجز أقامتها الشرطة خارج البرلمان وعبروا أبواب المبنى.

ونقلت وسائل إعلام عن منظمة العفو الدولية في كينيا أن «الحكومة الكينية أكدت احترامها الحق في التجمع».

وأضافت أن «مراقبي حقوق الإنسان أشاروا إلى استخدام متزايد للرصاص الحي من قبل الشرطة الوطنية في العاصمة نيروبي».