وزير الدفاع الأمريكي: نحرص على تأمين ما يلزم لإسرائيل للدفاع عن نفسها

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء، عن لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي قوله إن واشنطن ستحرص على تأمين ما يلزم لإسرائيل للدفاع عن نفسها، مشددا: "دعمنا لأمن إسرائيل ثابت ولا يتزحزح".

وأضاف أوستن، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي، أن "استفزازات حزب الله تشكل تهديدا للشعب اللبناني لأنها قد تجر البلاد إلى الحرب"، مشيرا إلى أن "الدبلوماسية هي أفضل طريق لتفادي التصعيد بين لبنان وإسرائيل".

وفي حين قال وزير الدفاع الأمريكي إن إيران "هي مصدر العنف في المنطقة"، عبر عن قلقه من هجمات المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن إسرائيل تقود قتالا متعدد الجبهات، داعياً إلى حماية المدنيين.

وتابع: " على حماس القبول بمقترح وقف إطلاق النار في غزة. ويجب تدفق المساعدات الإنسانية بشكل أكبر إلى غزة".

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، خلال اللقاء، إنهم سيواصلون العمل للتوصل لاتفاق بشأن جبهة لبنان، مؤكداً أن "الشعب الإسرائيلي لن ينسى وقوف الإدارة الأمريكية مع إسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر"، بحسب تعبيره.