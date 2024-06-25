قيادي لدى حماس: هناك أكثر من 100 محتجز إسرائيلي في غزة ما بين قتلى وأحياء

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، إن «هناك أكثر من 100 محتجز إسرائيلي في غزة ما بين قتلى وأحياء».

وأكد في حوار مع برنامج «نيوزميكر»، المذاع على قناة «روسيا اليوم» العربية، حرص الحركة على الشعب الفلسطيني وعلى القضية والمشروع الوطني الفلسطيني، مشيرا إلى أنها «تدفع دماءها من أجل هذا المشروع».

وأضاف: «قلنا منذ اليوم الأول للحرب إننا نريد حكومة كفاءات فلسطينية تدير القطاع والضفة الغربية بما في ذلك قضايا إعادة الإعمار والبنية التحتية للقطاع، وأن تكون منظمة التحرير الفلسطينية هي الإطار الجامع للشعب الفلسطيني بمشاركة جميع الفصائل».

وأكد أن «الحركة مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة»، مضيفًا: «نحن لا نريد أن نكون عبيدا أو تحت أي محتل وهذه إرادة الفلسطينيين أنفسهم»، وذلك وفقًا لما نشره موقع «روسيا اليوم».

وحذر نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، من أن «هناك هدفًا أساسيًا عند الإسرائيليين يتمثل في ابتلاع الضفة الغربية»، مستشهدًا بإعطاء وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، صلاحيات واسعة في الأمن.

واختتم هذا الجانب، قائلا: «نخشى أن يقضم المشروع الإسرائيلي القضية الفلسطينية والأراضي.. الضفة الغربية في خطر شديد والسلطة (الفلسطينية) مسئولة عن هذا الأمر».