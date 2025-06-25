ابن شقيق عبلة كامل يحذف صورها بعد تصدرهما التريند

حذف صلاح، نجل شقيق الفنانة عبلة كامل، جميع الصور التي جمعته بها من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصدّرهما التريند بصورة نادرة تجمعهما سويًا.

وكانت الصورة قد لاقت انتشارًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا من الجمهور، الذي أعرب عن سعادته بظهور الفنانة عبلة كامل، بعد سنوات من الغياب عن الساحة الفنية والإعلامية.

واعتزلت عبلة كامل الظهور الإعلامي والفني منذ نحو سبعة أعوام، عقب عرض الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم"، مفضّلة التفرغ لحياتها الشخصية، والابتعاد عن الأضواء والفعاليات العامة، وهو ما جعل كل ظهور لها، حتى وإن كان عابرًا، يثير اهتمام جمهورها ومحبيها بشكل كبير.