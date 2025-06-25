الترجي يخسر أمام تشيلسي بثلاثية ويودع مونديال الأندية

خسر الترجي التونسي أمام نظيره تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 3-0، ليودع الفريق منافسات بطولة كأس العالم للأندية من مرحلة المجموعات.

فيما تأهل تشيلسي لدور الـ16، بعد الفوز في المباراة التي جمعت الفريقين فجر اليوم، الأربعاء، على ملعب لينكون فاينانشال فيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

تقدم تشيلسي عن طريق توسين أدارابيويو، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول 45+3، برأسية متقنة، ثم عزز النتيجة بعد دقيقتين فقط عن طريق المهاجم ليام ديلاب، الذي توغل داخل منطقة الجزاء وراوغ دفاعات الترجي بسهولة، وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني 90+7، سجل البديل تيريك جورج الهدف الثالث لتشيلسي من تصويبة غالطت حارس المرمى.

بهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده للنقطة 6 في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة، بفارق نقطة وحيدة خلف فلامينجو البرازيلي المتصدر برصيد 7 نقاط، فيما تجمد رصيد الترجي عند 3 نقاط، في المركز الثالث.