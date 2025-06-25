جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 7 من عسكرييه في معارك جنوبي غزة

• وإصابة اثنين آخرين في حادث منفصل أحدهما حالته "خطيرة"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل 7 عسكريين خلال معارك في منطقة خان يونس بجنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان، إن جميع العسكريين القتلى "من كتيبة الهندسة القتالية 605".

وذكر أن العسكريين القتلى هم "الضابط متان شاي يشينوبسكي21 عامًا، والرقيب أول رونال بن موشيه 20 عامًا، والرقيب أول نيف رديع 20 عامًا".

إضافة إلى "العريف رونين شابيرو 19 عامًا، والعريف شاحر منواب 21 عامًا، والعريف معيان بروخ برلشتاين 20 عامًا"، أما العسكري السابع، "فقد أُبلغت عائلته بالوفاة"، لكن اسمه لم يُنشر بعد.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن "التحقيقات الأولية أوضحت أن عربة "فومه" الهندسية (ناقلة جند) التابعة للكتيبة أصيبت بعبوة ناسفة وضعها أحد الفلسطينيين".

وقالت: "اندلعت النيران في العربة، وحاول الجنود إخمادها دون جدوى، إلى أن قامت جرافة D9 بتغطيتها بالتراب لإخمادها، ثم تم سحبها من الميدان بينما كانت لا تزال مشتعلة وبداخلها الجنود الضحايا".

كما أشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أنه "في حادث منفصل بنفس اليوم، أُصيب جنديان من نفس الكتيبة، أحدهما بجراح خطيرة، بعد استهداف جرافة D9 بصاروخ مضاد للدروع أُطلق في خان يونس أثناء عمل مشترك مع كتيبة غولاني 51.".

وقالت: "وبذلك يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب إلى 879".

ولفتت إلى أن الأسبوع الماضي شهد أيضًا مقتل أربعة جنود في اشتباكات متفرقة جنوب القطاع.

والأربعاء، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" في بيان نشرته على منصة "تلجرام"، أن مقاتليها "دمروا عصر الثلاثاء، جرافة عسكرية من طراز D9 بواسطة عبوة ناسفة من نوع شواظ جرى إعدادها مسبقا، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها لمدة ساعة".

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت قرابة 188 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.



