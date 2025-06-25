رواد فضاء من الهند وبولندا والمجر ينطلقون في رحلة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية

أطلقت الهند وبولندا والمجر، اليوم الأربعاء، أول رواد فضاء لها منذ أكثر من 40 عاما، في رحلة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية.

وشاركت الدول الثلاث في تكاليف المهمة التي تستغرق أسبوعين، حيث حددت شركة "أكسيوم سبيس"، المنظمة للرحلة ومقرها هيوستن ، ثمن التذكرة بأكثر من 65 مليون دولار لكل رائد فضاء .

وانطلق صاروخ "فالكون" التابع لشركة "سبيس إكس" من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا الأمريكية للفضاء، بعد تأخير دام أسبوعين بسبب مخاوف تتعلق بتسرب في محطة الفضاء.

وحملت الكبسولة على متنها ثلاثة رواد يزورون الفضاء لأول مرة، والذين لم يكن أي منهم قد جاء إلى الحياة عندما أطلقت بلدانهم أول رواد فضاء، بالإضافة إلى أكثر رواد الفضاء الأمريكيين خبرة وهى رائدة الفضاء بيجي ويتسون.

وبالإضافة إلى ويتسون، يضم الطاقم الطيار في سلاح الجو الهندي، شوبانشو شوكلا، والمهندس الميكانيكي المجري، تيبور كابو، وخبير الإشعاع البولندي وأحد رواد مشروع وكالة الفضاء الأوروبية، سلافوش أوزنانسكي-ويسنيفسكي.

ومن المقرر أن يصل رواد الفضاء إلى المختبر المداري صباح غد الخميس.

وتعد هذه رابع رحلة خاصة تنظمها شركة "أكسيوم سبيس" إلى محطة الفضاء الدولية منذ عام ٢٠٢٢، وهي المرة الثانية التي تتولى فيها بيجي ويتسون قيادة طاقم تابع لأكسيوم بصفتها قائدة ومرافقة للبعثة.

وأطلق برتالان فاركاش، وهو أول رائد فضاء مجري، صيحات التشجيع لكابو من موقع الإطلاق.

وقال فاركاش ، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، "بالنسبة لدولة صغيرة مثل المجر، من المهم للغاية المشاركة في تعاون فضائي دولي سلمي". ووصف فاركاس هذه اللحظة بأنها "واحدة من أهم لحظات حياته".

وانطلق فاركاش في مهمة فضائية مع السوفييت في عام ١٩٨٠، واصطحب معه حينها دمية دب ترتدي بدلة رائد فضاء، وهي الدمية نفسها التي صعدت مجددا إلى الفضاء برفقة كابو.

يذكر أن أول رواد فضاء من الهند وبولندا انطلقوا أيضا مع السوفييت في أواخر سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.