لجنة إدارة غزة تبحث مع الاتحاد الأوروبي التعافي والإعمار

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بحثت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، الخميس، مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيجو، مستجدات التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في المقر المؤقت للجنة بالقاهرة، برئاسة المفوض العام علي عبدالحميد شعث، وبحضور عدد من مفوضيها، وفق بيان للجنة.

وقالت اللجنة إن الجانبين بحثا مستجدات التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، فيما استعرضت خططها للمرحلة المقبلة.

وأضافت أن خطة الأيام المئة الأولى تشمل الإغاثة الطارئة، واستعادة الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والخدمات البلدية، وتعزيز الأمن المدني تمهيدا لعملية إعادة الإعمار.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات الدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية.

ووفق البيان، أكد الاتحاد الأوروبي استمرار دعمه للشعب الفلسطيني وجهود التعافي في غزة، واستعداده لمواصلة التنسيق مع اللجنة والشركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية.

واتفق الجانبان على مواصلة التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة دعما لمسار التعافي وإعادة إعمار القطاع.

وتعد اللجنة الوطنية لإدارة غزة، هيئة غير سياسية معنية بإدارة شئون الخدمة المدنية اليومية، وتتألف من شخصيات فلسطينية وطنية. وبدأت أعمالها من القاهرة منتصف يناير الماضي، دون أن تباشر مهامها من داخل القطاع.

ويأتي اللقاء في وقت تتواصل فيه الجهود المصرية والدولية لاستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، والانتقال إلى مرحلتها الثانية.