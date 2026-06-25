السودان: قوات الدعم السريع تحضر لهجوم واسع على مدينة الأبيض الاستراتيجية

يلوح في الأفق تصعيد جديد في النزاع السوداني، إذ تستعد ميليشيا "قوات الدعم السريع" لشن هجوم كاسح على مدينة الأبيض ذات الموقع الاستراتيجي، وفق ما أفاد به إلياس عطا المتحدث باسم مجلس اللاجئين النرويجي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الخميس.

وأوضح عطا، أن نحو نصف مليون نسمة محاصرون في المدينة، ويعانون منذ أسابيع من هجمات شبه يومية بطائرات مُسيّرة تشنها قوات الدعم السريع.

ومن جانبها، أعربت الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي ودول أوروبية بينها ألمانيا عن بالغ قلقها إزاء تدهور الأوضاع هناك.

وجدد بيان مشترك صدر الثلاثاء الماضي عن كل من فرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة، التحذير من تكرار مأساة الفاشر، حيث جاء في البيان: "شهد العالم العام الماضي، بكل رهبة، الفظائع التي ارتُكبت في مدينة الفاشر، وهي جرائم تُصنّف ضمن إطار 'الإبادة الجماعية'، ولا يمكن السماح بتكرار تلك الإخفاقات".

وأضاف البيان: "تُشير المعطيات الآن إلى مؤشرات موثوقة تُنذر بشن هجوم وشيك. إنها لحظة حرجة تستوجب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي".

وفي سياق المساعي الدبلوماسية، أفاد ممثلو الأمم المتحدة والولايات المتحدة بأنهم أجروا اتصالات هاتفية مع قيادة "الدعم السريع"، لحث زعيمها محمد حمدان دقلو على التراجع عن مهاجمة عاصمة ولاية شمال كردفان.

وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام موالية للميليشيا أن دقلو قدّم للولايات المتحدة ضمانات بشأن حماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية.

يُذكر أن قوات الدعم السريع التي يقودها دقلو تخوض حرباً عنيفة منذ أبريل 2023، ضد قوات الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، الحاكم الفعلي للبلاد.

وتصف الأمم المتحدة هذا الصراع الدامي بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم.