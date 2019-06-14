اليمن: مقتل 30 عنصرا من الحوثيين في معارك بمحافظة الضالع

لقى 30 عنصرا من ميليشيات الحوثي مصرعهم، بينهم قيادات ميدانية، خلال تقدم الجيش الوطني اليمني في محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية في جبهة شمال محافظة الضالع، لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الخميس، "إن القوات المشتركة حققت خلال الساعات الماضية تقدما كبيرا ووصلت إلى محيط جبل ناصة الاستراتيجي، المطل على منطقة دمت، وسط معارك عنيفة ومستمرة"، موضحة أن أكثر من 30 عنصرا من ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم، بينهم قيادات ميدانية، وأصيب العشرات، وتم تدمير عدد من الآليات العسكرية.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش الوطني أحكمت السيطرة على مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها الميليشيات عند المدخل الشمالي للمحافظة، أبرزها مواقع الحمراء والأقواز والعظم، مؤكدة أن قوات الجيش الوطني استعادت عربات مدرعة وعددا من الأطقم، وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.