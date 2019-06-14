 اليمن: مقتل 30 عنصرا من الحوثيين في معارك بمحافظة الضالع - بوابة الشروق
الخميس 25 يوليه 2019 12:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟

النتـائـج تصويت

اليمن: مقتل 30 عنصرا من الحوثيين في معارك بمحافظة الضالع

أ ش أ
نشر فى : الخميس 25 يوليه 2019 - 12:44 م | آخر تحديث : الخميس 25 يوليه 2019 - 12:44 م

لقى 30 عنصرا من ميليشيات الحوثي مصرعهم، بينهم قيادات ميدانية، خلال تقدم الجيش الوطني اليمني في محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية في جبهة شمال محافظة الضالع، لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الخميس، "إن القوات المشتركة حققت خلال الساعات الماضية تقدما كبيرا ووصلت إلى محيط جبل ناصة الاستراتيجي، المطل على منطقة دمت، وسط معارك عنيفة ومستمرة"، موضحة أن أكثر من 30 عنصرا من ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم، بينهم قيادات ميدانية، وأصيب العشرات، وتم تدمير عدد من الآليات العسكرية.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش الوطني أحكمت السيطرة على مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها الميليشيات عند المدخل الشمالي للمحافظة، أبرزها مواقع الحمراء والأقواز والعظم، مؤكدة أن قوات الجيش الوطني استعادت عربات مدرعة وعددا من الأطقم، وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك