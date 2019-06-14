التحالف العربي: إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون لاستهداف المدنيين في خميس مشيط

تمكنت قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بقيادة السعودية، اليوم الخميس، من اسقاط طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون لاستهداف المدنيين في مدينة خميس مشيط "جنوب غرب" على الحدود مع اليمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان: "إن قوات التحالف المشتركة تمكنت فجر اليوم الخميس من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء في محاوله لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط".

وأضاف المالكي: "لا صحة لما تبثه وسائل إعلام الميليشيا الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية (بخميس مشيط في قطاع عسير جنوب غربي السعودية)".