انتهي الجهاز التنفيذي لمدينة شرم الشيخ، اليوم الجمعة، من تعميم الهوية البصرية بجميع شوارع المدينة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خالد فودة محافظ جنوب سيناء واستمراراً لتنفيذ مشروع الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ كنموذج لباقي المدن.



يذكر أن المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء كانت قد استعرضت آلية تنفيذ تطبيقات الهوية البصرية بشرم الشيخ مع الجامعة الألمانية بالقاهرة حيث جرى التنسيق مع فريق عمل مجلس المدينة والتنسيق مع الفنادق والمحلات التجارية والهدايا التذكارية والمطار وسيارات الاجرة.



وأشار اللواء محمود السولية، رئيس المدينة، إلى أن محافظة جنوب سيناء والجامعة الألمانية بالقاهرة، وقعا بروتوكول تعاون ثنائي مشترك، لدعم وتطوير مدينة شرم الشيخ جماليًا وتخطيطيًا.

وأوضح أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، كان قد تسلم حق استخدام حقوق الملكية الفكرية للهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ " شعار المدينة"، لتعميمه على كافة الهيئات و المؤسسات و المشروعات المحلية والقومية، والهدايا التذكارية التشيرتات، والمطار.



وأضاف " السولية" أن شعار المدينة صمم بمزج كلمة شرم الشيخ باللغة العربية والإنجليزية، ويعبر الجزء العلوي من كلمة شرم عن أمواج البحر، والجزء السفلي يعبر عن أعماق البحر، بينما الثلاث نقاط في حرف الشين تعبر عن جبال المدينة.



وتابع : الجامعة راعت في تصميها للشعار أن يظهرها كمدينة عالمية، مدينة سلام و أمل، مدينة ترحب بالثقافات المختلفة من جميع أنحاء العالم، مدينة غنية بالموارد الطبيعية و الأنشطة الترفيهية.