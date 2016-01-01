ضحى هاني تخسر أمام بطلة الصين بمنافسات فردي الريشة الطائرة بأولمبياد طوكيو

تلقت ضحى هاني لاعبة المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، خسارة ثقيلة أمام بطلة الصين "في شين يو" بنتيجة 2 - 0، في إطار المجموعة الأولى من منافسات الفردي بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والمقامة بالعاصة اليابانية خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21 - 5، 21 - 3"، في لقاء استغرق 19 دقيقة.

ومن المقرر، أن تلتقي ضحى هاني يوم الثلاثاء المقبل مع بطلة تركيا "نسليهان ياجيت" في ختام منافسات المجموعة.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا