 فاوتشي يحذر من مسار سلالة دلتا في أمريكا وألمانيا تدرس فرض حظر - بوابة الشروق
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فاوتشي يحذر من مسار سلالة دلتا في أمريكا وألمانيا تدرس فرض حظر

فاوتشي
فاوتشي
(د ب أ)
نشر في: الأحد 25 يوليه 2021 - 7:05 م | آخر تحديث: الأحد 25 يوليه 2021 - 7:05 م
حذر كبير أطباء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، من أن البلاد تتحرك في "الاتجاه الخاطئ" في مكافحة موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا، حيث تتباطأ التطعيمات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سياسيين بارزين في ألمانيا يروجون لإمكانية فرض عقوبات صارمة على من لم يتلق لقاحا، أو حتى فرض تطعيم إجباري، في خضم هواجس مشابهة تسود أنحاء أوروبا، حيث تنتشر سلالة دلتا في المنطقة.

ووفقا لتقريرين اليوم الأحد، سوف يتحمل دافعو الضرائب في بريطانيا ثمنا "باهظا للغاية" جراء فيروس كورونا لمدة طويلة بعد انقضاء الجائحة.

وبشكل منفصل، اعتذر وزير الصحة البريطاني عن تصريحه بأنه حان الوقت للتوقف عن الشعور بالجبن أمام فيروس كورونا.

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