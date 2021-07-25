محافظ الغربية يتابع أعمال مبادرة حياة كريمة في زفتى وسمنود والمحلة

تفقد، اليوم، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، كلا من زفتى وسمنود ومدينة المحلة الكبرى، وذلك في جولة صباحية ممتدة، تابع خلالها أعمال مبادرة حياة كريمة في قرية الغريب مركز زفتى، من أعمال بناء مجمع خدمات متكامل، وتبطين ترعة أم عبدالعال.

كما تفقد محافظ الغربية -خلال جولته- مسار العائلة المقدسة بسمنود، الذي تم تطويره كمزار سياحي للمحافظة بتكلفة قدرها 8 ملايين جنيه، حيث وجه برفع كل الإشغالات بمدخل المسار، وتكثيف حملات النظافة المستمرة والدورية للمسار للمحافظة على الشكل الحضاري العام.

كما تفقد المحافظ آخر تطورات الأعمال بالجامعة التكنولوجية في بهبيت الحجارة، التي تقع على مساحة 10 آلاف متر، وتتكون من 3 مباني بإجمالي تكلفة 251 مليون جنيه.

وفي المحلة الكبرى، تفقد المحافظ المنطقة الصناعية، التي تقع على مساحة 34 فدانا، تتكون من 3 مناطق بعدد 615 ورشة بإجمالي تكلفة 638 مليون جنيه.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة أعمال الرصف الجارية بحي أول المحلة، حيث يتم وضع طبقة الأسفلت بشارع سعد زغلول.