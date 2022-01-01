تستعد محافظة جنوب سيناء لاستضافة مؤتمر المناخ، المقرر انطلاقه في نوفمبر المقبل من مدينة شرم الشيخ، وتجري استعدادات مكثفة من قبل أجهزة الدولة والجهاز التنفيذي بجنوب سيناء لاستقبال هذا الحدث العالمي، من خلال تقديم تجارب بيئية ناجحة في مجال تغير المناخ ليس بشرم الشيخ فقط ولكن في دهب أيضًا.



قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن دهب تعد أحد أهم المدن السياحية بجنوب سيناء بعد شرم الشيخ، ومن المقرر أن يجري تنظيم برنامج سياحي للوفود المشاركة في مؤتمر المناخ بها، ليشاهدوا مدى نقاء وصفاء الجو، وما تحتويه من طبيعة خلابة، ومحميات طبيعية.



وأكد، في تصريح لـ"الشروق"، أنه جاري إقامة مشروعات تنموية عديدة بالمدينة ضمن استعدادات المحافظة الخاصة باستضافة مؤتمر المناخ، منها إنشاء ممشى سياحي عالمي على أحدث تراث، وتطوير الطريق الرئيسية، وإنشاء ميادين جديدة وأعمال تجميل، وتطوير بوابة مدخل المدينة، والمشروع السياحي الخدمي "دهب سكوير".



وأوضح أنه جاري تنفيذ كل المشروعات مع مراعاة الهوية البصرية الخاصة بالمدينة، ومن هذه المشروعات تطوير ممشى السياحي بطول 1.5 كيلومتر، وعرض 10 أمتار بتكلفة تتخطى الـ36 مليون جنيه، ويتضمن إنشاء نافورة راقصة، وميادين، وأعمال إضاءة، ومظلات، وشاطئ خاص بذوي الهمم بمنطقة اللايت هوس وسقالتين، وممشى للدراجات، وآخر للمشاة، إضافة إلى تطوير كل المحلات والبازارات التي توجد على الممشى القديم، ليتماشى من الشكل الحضاري الذي يليق بمكانة المحافظة السياحية خاصة مدينة دهب التي تعد قبلة السائحين من مختلف جنسيات العالم، خاصة من محبي المغامرة والرياضيات المائية، والاسترخاء والهدوء.



وتابع: كما جاري تنفيذ مشروع "دهب سكوير"، وهذا المشروع سيكون أحد أهم مناطق الجذب السياحي بالمدينة، لكونه امتداد لمنطقة سوهو سكوير بمدينة شرم الشيخ، هذه المنطقة التي تعد قبلة السياحة بالمدينة، ويقام المشروع مساحة كبيرة ويتضمن 60 محلًا عالميًا للبرندات والماركات العالمية، وباركنج للسيارات، وحمامات، ومطاعم عالمية، وأماكن ترفيهية وتسويقية على أعلى مستوى، ولن يكون المشروع إضافة سياحية للمدينة فقط، بل سيوفر العديد من فرص عمل للشباب.



وأشار إلى أنه جاري تطوير ورفع كفاءة طريق مبارك بداية من كمين مدخل المدينة حتى منطقة البلو هول بطول 2600 متر مربع، بتكلفة تتخطى الـ60 مليون جنيه، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية الداخلية بالمدينة بتكلفة 45 مليون جنيه ليتضمن كل طريق اتجاهين كل اتجاه يضم 3 حارات، وإنشاء ممشى للدراجات، ورصيف للمشاة، وممرات لذوي الهمم، إضافة إلى أعمال الإنارة على جانبي الطرق، وتجميل الميادين.