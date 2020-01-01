إلكترولكس وسولارايز ايجيبت توقعان اتفاقية لإنشاء محطات للطاقة الشمسية بمصانع إلكترولكس مصر

تعاقدت شركة الكترولكس الرائدة عالميا فى صناعة وإنتاج الأجهزة الكهربائية مع شركة سولارايز ايجيبت الشركة الرائدة فى تنفيذ وإنشاء محطات الطاقة الشمسية فى مصر والشرق الأوسط بهدف إنشاء محطات للطاقة الشمسية بجميع مصانع الكترولكس الخاصة بصناعة منتجات زانوسى وايديال واوليمبيك بمصانع الغسالة والثلاجة وسخان المياه الكهربائى (الدلتا) ومصنع البوتاجازات الخاص بصناعة منتجات البوتاجازات وسخانات المياه التى تعمل بالغاز، حيث يأتى هذا التعاقد فى إطار توجه شركة الكترولكس والدولة المصرية فى التحول نحو الطاقة النظيفة والتوسع فى استخدامها بما يسهم فى تحقيق أهداف مصر من التنمية المستدامة.

وينص الاتفاق على أن يتم إنشاء محطات للطاقة الشمسية على عدة مراحل وتتمثل المرحلة الأولى، فى تركيب إجمالى 1.5 ميجاوات، 1 ميجاوات فى مصنع الدلتا (مصنع الغسالة والثلاجة)، و0.5 ميجاوات فى مصنع البوتاجازات كما تتطلع الشركة إلى تركيب أكثر من 3 ميجاوات خلال المرحلة الثانية، حيث يأتى هذا الاتفاق ضمن إطار التزام الكترولكس بتحقيق اهداف التنمية المستدامة مثل الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية فى مصانعها ومواقعها بحلول عام 2030 والذى بدأ بالوصول إلى مصنع البوتاجازات إلى صفر نفايات.

وأعرب ميسم الحناوى، الرئيس التنفيذى لشركة إلكترولكس مصر، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة سولارايز ايجيبت قائلا «إن هذه الاتفاقية نابعة من إيمان الشركة بأهمية التحول نحو استخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة حيث تعد الطاقة الشمسية حلا مثاليا ومستداما يمكن الاعتماد عليه».

وأضاف: «إن هذه الاتفاقية تمثل استكمالا لجهود إلكترولكس فى دعم تحقيق رؤية مصر2030 والتى تتمثل فى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية محليا. وأنه على الرغم من ارتفاع تكلفة إنشاء محطات الطاقة الشمسية على المستثمرين، فإن المستقبل متجه نحو هذا النوع من الطاقة، خصوصا فى ظل التوجه الحكومى نحو تحرير أسعار الطاقة المرحلة المقبلة. موضحا أن محطة الطاقة الشمسية الجديدة سوف تقوم بتخفيض ما يقرب من 17% من استهلاك الطاقة الحالية لتستبدل بطاقة نظيفة ومتجددة».

أكد أشرف البهواش، رئيس عمليات التصنيع فى شركة إلكترولكس بآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا على حرص الشركة فى تطبيق جميع عوامل الاستدامة، خاصة داخل مصانعها حيث تقوم الشركة بتطبيق استراتيجية واضحة لدعم الاستدامة داخل مصانعها ولدى مورديها الذين تتعامل معهم، مثل استخدام مواد بديلة للبلاستيك، والتقليل من انبعاث ثانى أكسيد الكربون، ومعالجة المياه، وإعادة تدوير المخلفات الصناعية والارشاد فى استخدام الطاقة. إضافة إلى ذلك تحرص الشركة على سلامة العاملين بمصانعها من خلال توفير معدات الوقاية الشخصية لهم أثناء العمل.

من جانبه صرح ياسين عبدالغفار المؤسس والعضو المنتدب لشركة سولارايز مصر قائلا: «على الرغم من امتلاكنا لأكثر من ٥٠ ميجاوات من المشاريع الحالية، إلا أننا سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة مثل الكترولكس والتى تجمع بين تبنى الطاقة المتجددة والمنتجات الموفرة للطاقة والممارسات المستدامة وفخورين بكوننا جزءا من هذه المبادرة قبل انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ (COP27) الذى سينعقد نهاية العام فى شرم الشيخ ليحدد العالم مدى جديته فى التعامل مع الأجندة البيئية».

كما عبر خالد الزمر، المدير التجارى لشركة سولارايز مصر عن فخره بتوقيع هذه الشراكة مع شركة رائدة وملتزمة تجاه أهداف التنمية المستدامة (SDGs) مثل الكترولكس. وأضاف خالد قائلا: «إن القطاع الخاص فى مصر يلعب دورا ملحوظا فى دعم سبل الطاقة المتجددة كما أننا حريصون على نقل جميع خبرتنا إلى الكترولكس، وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.