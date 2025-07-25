قال مسئولون في الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، إن العطل الذي أصاب نظام الإنترنت "ستارلينك"، يوم الخميس، عطل الاتصالات العسكرية بين وحدات الجيش، وأدى إلى تأجيل بعض العمليات القتالية.

وأضاف قائد طائرات بدون طيار أوكراني، لوكالة "رويترز" - بشرط عدم الكشف عن هويته - أن وحدات اضطرت لتأجيل عدة عمليات قتالية بسبب انقطاع الاتصال.

ومنذ بداية الحرب، اعتمدت القوات الأوكرانية على آلاف المحطات التابعة لشركة ستارلينك المملوكة لـ"سبيس إكس" في الاتصالات الميدانية وبعض عمليات الطائرات المسيرة، لقدرتها على مقاومة التجسس والتشويش.

وشهدت خدمة "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية، أمس الخميس، انقطاعا واسع النطاق بسبب خلل داخلي في البرمجيات، أدى إلى انقطاع الخدمة عن عشرات آلاف المستخدمين.

وقال مايكل نيكولز، نائب رئيس هندسة ستارلينك في سبيس إكس، في منشور أعادت ستارلينك نشره لاحقا على منصة التواصل الإجتماعي (إكس)، إن الشبكة عادت إلى العمل بعد استمرار الانقطاع لحوالي ساعتين ونصف.

وكتب روبرت بروفدي، قائد قوات الطائرات بدون طيار الأوكرانية، في منشور على تطبيق تليجرام إن "خدمة ستارلينك خارج الخدمة على طول الجبهة بالكامل".

بعد ذلك، نشر بروفدي منشورا آخر تحدث فيه عن عودة الاتصال، موضحا أن هذه الحادثة أبرزت خطورة الاعتماد المفرط على هذه الأنظمة ودعا إلى تنويع وسائل الاتصال والربط، وفقا لـ"رويترز".

وأضاف: "تم تنفيذ المهام القتالية بدون بث (فيديو)، وأُجري الاستطلاع الميداني باستخدام طائرات بدون طيار هجومية".

ورغم أن ستارلينك لا تعمل رسميا في روسيا، قال مسئولون أوكرانيون إن القوات الروسية تستخدم أيضًا هذه الأنظمة على نطاق واسع في الخطوط الأمامية بأوكرانيا، وفقا لما نقلته ذات الوكالة.