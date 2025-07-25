أكد أحمد رضا، لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي، جدية معسكر الفريق المقام في تونس منذ بدايته، مشددًا على أن جميع اللاعبين حققوا استفادة فنية كبيرة من فعاليات المعسكر والمباريات الودية.

وقال أحمد رضا في تصريحات رسمية: "معسكر الفريق حقق فوائد متعددة، أبرزها زيادة الانسجام بين اللاعبين مع بداية الموسم، إلى جانب التجهيز والإعداد الفني تحت قيادة المدير الفني خوسيه ريبييرو، وتنفيذ طريقة اللعب وبعض الجوانب الفنية التي يسعى لتطبيقها مع الفريق".

وأضاف: "أنا سعيد بثقة المدير الفني في إمكانياتي، ومنحي فرصة المشاركة بشكل تدريجي، وأسعى لأن أكون على قدر هذه الثقة من خلال تنفيذ التعليمات وتقديم أفضل ما لدي سواء في التدريبات أو المباريات".

وأشار أحمد رضا إلى أن الموسم القادم سيشهد منافسة قوية على جميع البطولات، مؤكدًا أن الفوز في كل مباراة سيكون هدفًا واضحًا لجميع اللاعبين، وأن كثرة العناصر المميزة داخل الفريق حاليًا والمنافسة بينهم تصب في مصلحة الفريق في النهاية.

وأتم أحمد رضا تصريحاته بالتأكيد أن جميع اللاعبين يبذلون أقصى ما لديهم من أجل حصد البطولات وإسعاد جماهير الأهلي في الموسم القادم، تقديرًا لدعمهم الدائم، الذي يستحق الكثير.