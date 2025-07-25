مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم على خلفية التصعيد بين كمبوديا وتايلاند

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أفاد مصدر لوكالة "تاس" الروسية بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة مغلقة اليوم على خلفية التصعيد بين كمبوديا وتايلاند.



وقال المصدر إن "الاجتماع المغلق سيعقد الساعة 15:00 (22:00 بتوقيت موسكو)".

وصرح فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في وقت سابق أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يشعر بالقلق إزاء الصراع الحدودي بين كمبوديا وتايلاند، ويدعو الطرفين إلى ضبط النفس.

وكان انفجار لغم على الحدود الأربعاء الماضي قد أشعل فتيل الاشتباكات، ودفع بانكوك إلى سحب سفيرها من كمبوديا وطرد السفير الكمبودي.

ووقعت الاشتباكات في منطقة يقع فيها معبد "براسات تا موين توم"، على الحدود بين مقاطعة سورين التايلاندية ومقاطعة أودار مينشي الكمبودية. وتبادلت تايلاند وكمبوديا الاتهامات ببدء إطلاق النار.

وشهدت العلاقات بين الدولتين الجارتين في جنوب شرق آسيا تدهورا حادا منذ نشوب مواجهة مسلحة في مايو الماضي أسفرت عن مقتل جندي كمبودي.