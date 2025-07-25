وزير الخارجية يختتم جولته الإفريقية بعد زيارة 6 دول

اختتم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، جولته الإفريقية والتى شملت ست دول (تشاد - نيجيريا - وبوركينا فاسو - والنيجر - ومالى - والسنغال) وذلك بتوجيه من رئيس الجمهورية، حيث شارك فى الجولة وفدا موسعا من 30 رجل أعمال وممثلين عن الشركات المصرية العامة والخاصة والهيئات الوطنية المتخصصة فى مجالات الزراعة، والصناعات الدوائية، والبنية التحتية، والتعدين، والصناعات التحويلية والطاقة الجديدة والمتجددة، برئاسة الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة التعاون الافريقى باتحاد الصناعات المصرية.

وشارك في الجولة الأفريقية ممثلو الهيئات الوطنية والمؤسسات والشركات المصرية التالية: جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والهيئة العامة للبترول وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والمجلس التصديري لصناعة الأدوية، وجمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، ومجموعة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات، وشركة الشحنة الكهربائية للكابلات، وشركة MTS، وشركة سام كريت، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة السويدي إليكتريك، وشركة المقاولون العرب، وشركة العامرية، وشركة لايف كيميكال جروب، ومجموعة مصر المتحدة، وشركة مصر هاي تك الدولية للبذور، وشركة السلام الدولية للتصدير والاستيراد، ومجموعة عرفة للتنميه الزراعيه واستصلاح الأراضي، وشركة مارين لوجستيك جولد مايننج، وشركة المراكبي للصلب، وشركة الشمعدان للصناعات الغذائية.

جاءت الجولة الإفريقية تجسيدًا لتكامل الجهود والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، فى سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بين مصر والدول الأفريقية وتحقيق التكامل الإقليمي المنشود.