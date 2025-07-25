ترامب: فرصة 50% للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي قبل فرض الرسوم الجديدة

يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاليا أن هناك فرصة بنسبة 50% للتوصل إلى اتفاق في النزاع بشأن الرسوم الجمركي مع الاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب للصحفيين قبل مغادرته واشنطن في زيارة تستغرق 5 أيام إلى اسكتلندا: "أود أن أقول إن لدينا فرصة بنسبة 50-50، وربما أقل من ذلك، لكن هناك فرصة 50- 50 للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي".

وبعد لحظات، أضاف ترامب: "أعتقد أن لدى الاتحاد الأوروبي فرصة جيدة جدا لإبرام اتفاق".

وكان ترامب قد لوح، أمس الأول الأربعاء، بإمكانية خفض الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها على واردات المنتجات الأوروبية، إذا ما فتح الاتحاد الأوروبي سوقه بشكل أكبر أمام الولايات المتحدة.

وألمح المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى أن التوصل إلى اتفاق في النزاع التجاري قد يكون وشيكا.

وتوصل ترامب مؤخرا فقط إلى اتفاق مع اليابان بشأن رسوم جمركية بنسبة 15%، وهي أقل بكثير مما كان مخططا له في البداية.

يُذكر أن الولايات المتحدة تجري منذ أسابيع مفاوضات على اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى الحيلولة دون دخول الرسوم الجمركية التي أعلن عنها ترامب سابقا بنسبة 30% حيز التنفيذ في الأول من أغسطس. ولم يتبق على الموعد النهائي سوى أسبوع واحد.