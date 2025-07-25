إنقاذ 3 عمال من منجم كندي بعد محاصرتهم 60 ساعة تحت الأرض

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تم إنقاذ ثلاثة عمال حوصروا في منجم ذهب ونحاس غربي كندا بعد بقائهم أكثر من 60 ساعة تحت الأرض.

وذكرت شركة "نيوماونت" التي تشغل منجم ريد كريس أنه تم إعادة الرجال الثلاثة للسطح في ساعة متأخرة من أمس الخميس بعد محاصرتهم تحت الأرض جراء انهيارين صخريين صباح يوم الثلاثاء الماضي.

وأضافت الشركة أن الثلاثة المتعاقدين ، لصالح شركة "هاي- تك دريلينج" التي يقع مقرها في كندا ،بصحة جيدة ومعنوياتهم مرتفعة.

وذكرت شركة "نيوماونت"، التي يقع مقرها في دنفر، أن عملية الإنقاذ تضمنت مسيرات وحفارا أزال صخورا متساقطة يقدر طولها بما يتراوح بين 20 و 30 مترا وارتفاعها بما يتراوح بين 7 و 8 أمتار.