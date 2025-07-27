الاحتلال يصادق على 3 مخططات كبيرة بهدف توسعة مستعمرة شرقي القدس المحتلة

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، عن مصادقة سلطات الاحتلال على ثلاثة مخططات كبيرة تخص مستعمرة معاليه أدوميم المقامة على أراضي المواطنين شرق القدس المحتلة.

وقال مؤيد شعبان، رئيس الهيئة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن المخططات الكبيرة المصادق عليها مؤخرا تهدف إلى إحداث تواصل جغرافي بين المستعمرة والمنطقة الصناعية ميشور أدوميم، مما يعزل المزيد من المساحات الجغرافية بين الموقعين الاستعماريين.

وأضاف أن هذه المخططات جرت عملية إيداعها لصالح المصادقة أواخر عام 2024، ليتم المصادقة عليها هذه الأيام "في نية باتت واضحة في إطار سباق الزمن من أجل فرض الوقائع على الأرض، لا سيما في محيط القدس الشريف، مما يضاعف من عملية عزلها وحصارها من خلال العديد من الإجراءات الاستعمارية التي تستهدفها".

وبين أنه عند مراجعة الخرائط والوثائق المرفقة مع هذه المخططات تبين أن المخططات الثلاثة المحددة باللون الأحمر في الخارطة المرفقة تتحد بشكل تكاملي لتحدث تواصلا جغرافيا بين مستعمرة معاليه أدوميم والمنطقة الصناعية ميشور أدوميم إلى الشرق من المستعمرة والمشار إليها باللون الأصفر في الخارطة.