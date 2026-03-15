مسئول ألماني يروج لمشروع تجريبي لمفاعل نووي صغير في بافاريا

طرح رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، فكرة تنفيذ مشروع تجريبي لما يسمى بمحطة طاقة نووية صغيرة في ولايته.

وقال رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الصادرة اليوم الأحد: "بافاريا مستعدة لمشروع تجريبي".

وجدد زودر تأكيد وجهة نظره التي يطرحها منذ فترة بأن ألمانيا يجب أن تعود إلى الطاقة النووية، وقال: "الطاقة النووية 2.0 لا تعني العودة إلى التكنولوجيا القديمة، بل فتح فصل جديد من دون المخاطر السابقة. ويشمل ذلك المفاعلات الصغيرة المعيارية الحديثة والاندماج النووي"، موضحًا أنه يريد استخدام النفايات النووية كوقود.

وكانت ألمانيا قد بدأت التخلي عن الطاقة النووية عام 2000، ثم سارعت بهذه الخطوة بعد كارثة المفاعل النووي في فوكوشيما عام 2011. وفي عام 2023 خرج آخر مفاعل من الخدمة.

ويعد موضوع الطاقة النووية محل خلاف داخل الحكومة الألمانية الاتحادية، المكونة من التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد قال مؤخرا إن التخلي عن الطاقة النووية كان خطأ استراتيجيا، لكنه رأى في الوقت نفسه أن هذا القرار لا رجعة فيه.