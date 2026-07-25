أعلن نادي لافيينا إف سي، اليوم، إتمام تعاقده مع عبد الله جمعة، الظهير الأيسر السابق لنادي الزمالك ومنتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن إتمام الصفقة، حيث كتب: "نجحت لجنة الكرة بنادي لاڤيينا برئاسة محمود الأسيوطي في التعاقد مع عبدالله جمعة ظهير أيسر نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق في صفقة انتقال حر".

ويعد عبد الله جمعة أحد أبرز اللاعبين الذين ارتدوا قميص الزمالك خلال السنوات الماضية، حيث كان من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق، خاصة خلال موسم 2018-2019 تحت قيادة المدرب السويسري كريستيان جروس.

ونجح اللاعب خلال مسيرته مع القلعة البيضاء في التتويج بعدد من البطولات، أبرزها لقب الدوري المصري الممتاز، وكأس الكونفدرالية الأفريقية، إلى جانب كأس السوبر الأفريقي وكأس السوبر المصري.

ويأمل لافيينا من خلال ضم عبد الله جمعة في تدعيم صفوفه بخبرة كبيرة، خاصة مع طموحات الفريق بالمنافسة بقوة في الموسم الجديد من دوري المحترفين، والسعي لتحقيق هدف الصعود إلى الدوري المصري الممتاز.