واصل منتخب مصر الشباب للجودو تألقه في بطولة أفريقيا المقامة بالمملكة المغربية خلال الفترة من 20 إلى 27 يوليو الجاري، بعدما حققت بطلات الفراعنة نتائج مميزة بحصد 4 ميداليات متنوعة بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين، ليواصل المنتخب المصري حضوره القوي على منصات التتويج القارية.

ونجحت جنى ياقوت في التتويج بالميدالية الذهبية لمنافسات وزن 78 كجم، بعد أداء قوي ومميز قادها لاعتلاء صدارة المنافسات، لتضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل بطلات مصر في البطولة.

كما توجت بشرى إدريس بالميدالية الفضية في منافسات وزن 63 كجم، بينما حصلت مريم سليمان على الميدالية البرونزية في منافسات وزن 57 كجم، وأضافت شروق محمد ميدالية برونزية أخرى لمصر في منافسات وزن 48 كجم.

وتعكس هذه النتائج المستوى المميز الذي تقدمه بطلات منتخب مصر للجودو في البطولة، والقدرة على المنافسة بقوة أمام نخبة لاعبات القارة الأفريقية، في ظل مواصلة رفع راية مصر على منصات التتويج.

ويواصل أبطال وبطلات منتخب مصر مشوارهم في بطولة أفريقيا للشباب بحثًا عن إضافة المزيد من الميداليات خلال المنافسات المقبلة.