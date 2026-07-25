 تألق مصري في المغرب.. بطلات الجودو يحصدن 4 ميداليات ببطولة أفريقيا للشباب - بوابة الشروق
السبت 25 يوليه 2026 10:08 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لنسخة كأس العالم 2026؟
النتـائـج تصويت

تألق مصري في المغرب.. بطلات الجودو يحصدن 4 ميداليات ببطولة أفريقيا للشباب

أحمد زاهر
نشر في: السبت 25 يوليه 2026 - 10:01 م | آخر تحديث: السبت 25 يوليه 2026 - 10:02 م

واصل منتخب مصر الشباب للجودو تألقه في بطولة أفريقيا المقامة بالمملكة المغربية خلال الفترة من 20 إلى 27 يوليو الجاري، بعدما حققت بطلات الفراعنة نتائج مميزة بحصد 4 ميداليات متنوعة بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين، ليواصل المنتخب المصري حضوره القوي على منصات التتويج القارية.

ونجحت جنى ياقوت في التتويج بالميدالية الذهبية لمنافسات وزن 78 كجم، بعد أداء قوي ومميز قادها لاعتلاء صدارة المنافسات، لتضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل بطلات مصر في البطولة.

كما توجت بشرى إدريس بالميدالية الفضية في منافسات وزن 63 كجم، بينما حصلت مريم سليمان على الميدالية البرونزية في منافسات وزن 57 كجم، وأضافت شروق محمد ميدالية برونزية أخرى لمصر في منافسات وزن 48 كجم.

وتعكس هذه النتائج المستوى المميز الذي تقدمه بطلات منتخب مصر للجودو في البطولة، والقدرة على المنافسة بقوة أمام نخبة لاعبات القارة الأفريقية، في ظل مواصلة رفع راية مصر على منصات التتويج.

ويواصل أبطال وبطلات منتخب مصر مشوارهم في بطولة أفريقيا للشباب بحثًا عن إضافة المزيد من الميداليات خلال المنافسات المقبلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك