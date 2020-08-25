اليابان تمنح موريشيوس 300 مليون ين لدعمها في مواجهة وباء كورونا

وقع رينجانادن باداياشي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والتنمية في موريشيوس، والسفير الياباني لدى موريشيوس يوشيهارو كاتو، اتفاقية تعاون، اليوم الثلاثاء، تمنح بموجبها الحكومة اليابانية لموريشيوس 300 مليون ين ياباني؛ لشراء معدات طبية من أجل تعزيز النظام الصحي المحلي في مواجهة وباء كورونا المستجد (كوفيد ـ19).

وأشار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والتنمية في موريشيوس إلى أن هذه المنحة هي جزء من برنامج مساعدات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الياباني، معربا عن امتنانه لليابان؛ لدعمها المستمر لبلاده؛ لا سيما في ظل أزمة تفشي وباء (كوفيد ـ 19).

من جانبه، أشاد وزير الشئون الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية ناندكومار بودها، الذي شارك في حفل التوقيع على الاتفاقية، بالمساعدات اليابانية التي قدمت لموريشيوس خلال أزمة وباء كورونا، سواء المساعدات المالية أو المقدمة في صورة معدات طبية.

بدوره، قال السفير الياباني لدى موريشيوس إن تعاون اليابان الدولي يهدف إلى تمكين العالم من التغلب على الأزمة الحالية الناجمة عن تفشي وباء كورونا.