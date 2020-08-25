ولي عهد أبوظبي ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان هاتفيا الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

تلقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الثلاثاء، جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وسبل دعمها وتطويرها على مختلف المستويات، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

كما ناقش الجانبان خلال الاتصال العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل وآفاق تعزيزها بما يخدم أسس السلام والاستقرار في المنطقة.

وبحث ولي عهد أبو ظبي ووزير الخارجية الأمريكي آخر مستجدات الأوضاع في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط إضافة إلى جهود البلدين المشتركة في التصدي لانتشار جائحة كورونا، وأهم الخطوات والإجراءات المتبعة لاحتواء تداعيات وآثار هذه الجائحة.