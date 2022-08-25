تراجع أرباح شركة سيلزفورس الأمريكية للبرمجيات في الربع الثاني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركة تطوير البرمجيات الأمريكية "سيلزفورس" عن انخفاض في أرباح الربع الثاني يوم الأربعاء.

وبلغت أرباح الشركة 68 مليون دولار، أو 07ر0 دولار للسهم مقارنة بـ 535 مليون دولار، أو 56ر0 دولار للسهم الواحد، في الربع الثاني من العام الماضي.

وأشارت سيلزفورس إلى أرباح معدلة بلغت 19ر1 مليار دولار أو 19ر1 دولار للسهم الواحد لهذه الفترة.

وارتفعت إيرادات الشركة للربع بنسبة 8ر21% إلى 72ر2 مليار دولار من 34ر6 مليار دولار في العام الماضي.

ويعني الدولار القوي والمنافسة المتزايدة في الأعمال السحابية أن شركة البرمجيات تتوقع نموا أقل في الإيرادات، حيث من المتوقع أن تصل الإيرادات هذا العام المالي إلى 31 مليار دولار كحد أقصى.

وكان الخبراء يتوقعون توقعات أعلى وانخفضت الأسهم بأكثر من 5% بعد إغلاق البورصة.