جيروم باول: جاهزون لمزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة إذا لزم الأمر

ترك رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي جيروم باول الباب مفتوحا أمام مزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة اليوم الجمعة، خلال خطاب حظي باهتمام بالغ في الاجتماع السنوي لكبار محافظي البنوك المركزية في العالم بقاعة جاكسون هول بولاية ويمونج الأمريكية.



وقال باول: "إن وظيفة بنك الاحتياط الاتحادي هي خفض معدل التضخم ليصل إلى هدفنا البالغ 2٪، وسنفعل ذلك. فقد شددنا سياستنا بشكل كبير خلال العام الماضي".



وأضاف باول في كلمته:" رغم تراجع معدلات التضخم من ذروتها - وهو تطور مستحب - إلا أن تلك المعدلات لا تزال مرتفعة للغاية. ونحن مستعدون لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا كان ذلك مناسبا، ونعتزم الإبقاء على تلك السياسة عند مستوى تقييدي حتى نكون واثقين من أن التضخم يتحرك بشكل مستدام لتحقيق هدفنا".



وأشار باول إلى أن تكاليف الاقتراض ستظل مرتفعة إلى أن يصبح التضخم على مسار مستدام نحو تحقيق الهدف.



يشار إلى أن البنك المركزي الأمريكي في اجتماعه الأخير في نهاية يوليو الماضي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25ر0% إلى نطاق يتراوح بين 25ر5 و50ر5%.