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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 25 أغسطس 2023 - 10:51 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 أغسطس 2023 - 10:51 ص

تقام اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023 العديد من المباريات في مختلف الملاعب الأوروبية والعربية، أبرزها مواجهة تشيلسي ولوتون تاون في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، والفتح أمام النصر في الدوري السعودي.

يقدم موقع "الشروق" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

تشيلسي X لوتون تاون – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

لاس بالماس X ريال سوسيداد – 8.30 مساء

سيلتا فيجو X ريال مدريد – 10.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

لايبزيج X شتوتجارت – 9.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نانت X موناكو – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الفيحاء X الحزم – 6 مساء - SSC HD

الشباب X ضمك – 9 مساء - SSC EXTRA 1 HD     

الفتح X النصر – 9 مساء - SSC1 HD

التعاون X أبها – 9 مساء - SSC HD 


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