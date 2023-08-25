كريم فهمي يتساءل عن غياب ريهام عبد الغفور عن جوائز القاهرة للدراما ويشبه أداءها بمحمد صلاح

تساءل الفنان كريم فهمي عن سبب استبعاد الفنانة ريهام عبد الغفور من جوائز النسخة الثانية من مهرجان" القاهرة للدراما" التي أقيمت بشكل استثنائي بمدينة العلمين.

وكتب كريم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": هي ريهام عبد الغفور فين من الجوايز أو التكريم، ديه عملت سيزون ولا محمد صلاح.في إشارة لاشتراك ريهام في مجموعة من المسلسلات الناجحة على مدار العام الماضي منها مسلسل أزمة منتصف العمر ورشيد والغرفة 207.السؤال الذي بادر كثيرون بالإجابة عليه، حيث قال الفنان صبري فواز: الحلو حلو مش محتاج جوايز، وكتب الفنان دياب: ريهام نفسها جايزة أصلا.من جانبها، قامت الفنانة ريهام عبد الغفور بشكر الجميع على رأيهم فيها، وعلقت على كلام كريم "بحبك يا كيكو".يذكر أنه أقيم مساء أمس بمدينة العلمين حفل توزيع جوائز وتكريمات الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما، والتي شهدت فوز الفنانة مني زكي بجائزة أفضل ممثلة، بينما فاز الفنان ماجد الكدواني بجائزة أفضل ممثل، وحصد مسلسل تحت الوصاية الجائزة الكبري كأفضل مسلسل لهذا العام.