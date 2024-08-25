ابن عم نتنياهو يفجر مفاجآت مدوية حول علاقات رئيس الوزراء بـ حماس وحزب الله

كشف دان نتنياهو، ابن عم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، مفاجآت حول علاقة الأخير بحركة "حماس" و"حزب الله"، مؤكدا أنه يحبط صفقة الأسرى خوفا من انسحاب اليمين المتطرف من حكومته.

وأشار دان إلى أن بنيامين يعمل باستمرار على تقويض الديمقراطية الإسرائيلية، من خلال تشريعات تضر باستقلال المحكمة العليا، ومنذ اندلاع الحرب من خلال تغيير القواعد التي تم استخدامها منذ عقود مثل "تعيين القضاة على هوى وزير العدل، والشرطة التي تستخدم العنف ضد المتظاهرين وعائلات المختطفين والقتلى، والمطالبة بالولاء الشخصي لحراس البوابة الجدد، والهجوم المستمر على المستشار القانوني للحكومة"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وشدد ابن عم رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن "نتنياهو يهمل ويدمر البلاد منذ سنوات أمنيا واقتصاديا".

وأشار دان إلى أن نتنياهو بنى "حماس" لمدة 15 عاما باستخدام المال، دون التحكم في استخدامها، وكذلك "حزب الله"، من خلال منعه من الهجوم لسنوات".

ولفت دان إلى أن "نتنياهو يسحق اقتصاد الدولة وقدرتها على تمويل تكاليف الحرب، عبر تحويل الأموال لأغراض غير متفق عليها. ولا توجد مناقشات بشأن موازنة 2025".

ووفقاً لابن عم نتنياهو، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي تخلى عن إجراءات الحادث في ميرون، الذي قُتل فيه 45 شخصا، ولم يتحمل مسؤولية استنتاجات لجنة التحقيق الحكومية. (حادث ميرون عام 2021 هو تدافع عند ضريح الحاخام شمعون بار يوخاي الذي عاش في القرن الثاني في جبل ميرون بشمال إسرائيل ).

وتابع :"نتنياهو حوّل الليكود من حزب ديمقراطي على مبادئ جابوتنسكي إلى مجموعة من البلطجية والمجرمين".

كما رأى دان أن نتنياهو تخلى عن أمن إسرائيل من خلال إقناع الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي، دون فرض عقوبات كافية".

وأضاف أن نتنياهو تخلى عن الضمان الاجتماعي لمواطني البلاد - حيث يعيش حوالي 31% منهم في حالة انعدام الأمن الغذائي.

وتابع:" أن لجنة التحقيق الحكومية قررت بشأن السفن والغواصات أن "نتنياهو عرض أمن الدولة للخطر وأضر بالعلاقات الخارجية والمصالح الاقتصادية لدولة إسرائيل".

واعتبر دان ان نتنياهو يحبط بشكل متكرر صفقة إطلاق سراح (الأسرى) خوفا من انسحاب اليمين المتطرف من حكومته.

وأضاف: "تم كل هذا أثناء اصطفاف وتشغيل آلة تسميم جيدة من المتنمرين المحترفين، ضد قادة النضال من أجل الحفاظ على سيادة القانون وضد هيئات المساعدة المدنية التي عملت منذ اندلاع الحرب. نتنياهو وحكومته يتجاهلون محنة سكان الجنوب الذين تم التخلي عنهم وقتلهم وأفراد عائلات المختطفين، وينشرون السم ضد كل من له رأي مختلف".

واختتم دان نتنياهو قائلا: "إنه حقا لا يبالي بدمار البلد ولا بالمختطفين، والغرض من جميع أفعاله هو واحد: تمديد حكمه إلى أجل غير مسمى ورفض إنشاء لجنة تحقيق حكومية للتحقيق في الأحداث التي أدت إلى إضعاف الديمقراطية واندلاع الحرب".

وفي وقت سابق، أجرى دان نتنياهو، مقابلة مع موقع "بيكويست 12"، واعترف بأنه يشعر بالخجل من أن رئيس الوزراء هو أحد أفراد عائلة نتنياهو.