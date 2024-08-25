 حماس تعلن مغادرة وفدها للقاهرة وتؤكد جاهزيتها لتنفيذ ما اتُفق عليه في 2 يوليو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حماس تعلن مغادرة وفدها للقاهرة وتؤكد جاهزيتها لتنفيذ ما اتُفق عليه في 2 يوليو

أحمد علاء
نشر في: الأحد 25 أغسطس 2024 - 10:06 م | آخر تحديث: الأحد 25 أغسطس 2024 - 10:06 م

قالت حركة حماس، إن وفدها المفاوض غادر القاهرة مساء اليوم، بعد أن التقى الوسطاء في مصر وقطر، واستمع منهم لنتائج جولة المفاوضات الأخيرة.

وصرح عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق، في بيان للحركة، إن الوفد طالب بإلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه يوم ٢ يوليو، والمبني على ما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرار مجلس الأمن.

وأضاف أن حماس تؤكد جاهزيتها لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني ووقف العدوان عليه.

وأشار إلى أن وفد حماس أكد موقف الحركة بضرورة أن يتضمن أي اتفاق وقفًا دائمًا لإطلاق النار وانسحابًا كاملًا من قطاع غزة، وحرية عودة السكان إلى مناطقهم ، والإغاثة والإعمار وصفقة تبادل جادة.

وعُقدت في القاهرة، اليوم الأحد، جولة محادثات جديدة بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى.

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