لق أممي بشأن التطورات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية: ندعو جميع الأطراف لوقف إطلاق النار

دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان وبعثة "اليونيفيل"، في بيان مشترك، إلى الامتناع عن المزيد من التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وفي أعقاب التطورات الأخيرة عبر "الخط الأزرق"، طالبا، في البيان المشترك، بالعودة إلى "وقف الأعمال العدائية، يليه تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701، هو السبيل الوحيد المستدام للمضي قدماً"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.



وقال حزب الله في بيانات متتالية، إنه شن هجوما جويا باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي بإسرائيل، ردا على اغتيال شكر.

وأعلن حزب الله أنه أطلق 320 صاروخا في المرحلة الأولى للهجوم تسهيلا لعبور الطائرات الدرون الهجومية باتجاه ‏هدفها، مستهدفا 11 موقعا وثكنة إسرائيلية، مؤكدا أن طائراته الدرون عبرت كما هو مقرر.‏

وفي وقت لاحق، نفى "حزب الله" في بيان له الادعاءات الإسرائيلية بإحباط عملياته العسكرية، مؤكدا أنها تتنافى مع وقائع الميدان.