وزيرا خارجية السعودية وإيران يؤكدان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لمتابعة مسار العلاقات

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، هاتفيا اليوم الأحد، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين لمتابعة مسار العلاقات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أجرى، اتصالا هاتفيا، اليوم الأحد، بوزير خارجية إيران عباس عراقجي هنّأه خلاله توليه منصبه الجديد، متمنيا لهُ التوفيق في مهامه.

وبحث الوزيران السعودي والإيراني، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين لمتابعة مسار العلاقات الثنائية.

كما ناقش وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني المستجدات في قطاع غزة.

ويأتي اتصال وزير الخارجية السعودي مساء اليوم الأحد، بنظيره الإيراني فيما تتصاعد التوترات الإقليمية والدولية على خلفية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 11 شهرا، والتصعيد الإسرائيلي في لبنان، وسط مخاوف دولية من توسع الأزمة إلى حرب إقليمية.

وفجر الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ هجوم استباقي على جنوبي لبنان، بذريعة منع حزب الله من تنفيذ ضربات كان يخطط لها ضد مدن إسرائيلية.

فيما أعلن "حزب الله" إطلاق 320 صاروخا تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية و"هجوم جوي بعدد كبير من ‏المسيرات نحو العمق" الإسرائيلي، ضمن المرحلة الأولى من الرد على اغتيال الاحتلال للقيادي فيه فؤاد شكر، نهاية يوليو الماضي.

ويتزامن ذلك مع مفاوضات تشهدها العاصمة المصرية القاهرة تبحث التوصل إلى وقف لإطلاق النار فى قطاع غزة في ظل تعنت إسرائيلي وتمسك باستمرار احتلاله لأجزاء من القطاع، وهو ما ترفضه حركة حماس.