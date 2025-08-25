عمال هيونداي موتور في كوريا الجنوبية يصوتون على قرار بالإضراب للمطالبة بزيادة الأجور

بدأ العمال النقابيون في شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي موتور اليوم الاثنين التصويت على قرار بشأن إضراب محتمل عن العمل في ظل جمود المحادثات مع الإدارة بشأن زيادة الأجور.

وقالت نقابة عمال الشركة في كوريا الجنوبية إن التصويت بدأ الساعة الثامنة صباحا وسينتهي في الخامسة من مساء اليوم ، في حين سيتم إعلان النتيجة فور غلق باب التصويت الإلكتروني.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن النقابة وإدارة يونهاب موتور عقدتا 17 جولة من محادثات الأجور هذا العام، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق بشأن مطلب النقابة بزيادة الأجور ومكافآت الأداء.

تطالب النقابة بزيادة قدرها 3ر141 ألف وون (102 دولار) في الأجر الأساسي الشهري للعامل، وتوزيع 30% من صافي أرباح هيونداي السنوية كأجر متغير للعمال مرتبط للأداء.

كما تطالب النقابة بمكافآت تعادل راتب تسعة أشهر لكل عامل، بدلاً من سبعة أشهر ونصف حاليًا، بالإضافة إلى رفع سن التقاعد من 60 إلى 64 عامًا.

يذكر أن صافي أرباح هيونداي موتور ارتفع بنسبة 8ر7% سنويا إلى 22ر13 تريليون وون في عام 2024.

وأعلنت النقابة أنها قررت إجراء تصويت بعد أن فشلت الإدارة في تقديم مقترحاتها.

في حال صوت أكثر من نصف أعضاء النقابة لصالح الإضراب، فإن النقابة، التي تضم 42 ألف عضو، ستضمن الحق القانوني في تنظيم إضراب، على الرغم من اعتقاد الكثيرين بأنه من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى إضراب فعلي في المستقبل القريب.

يأتي التصويت على الإضراب في الوقت الذي تواجه فيه صناعة السيارات رسومًا جمركية أمريكية جديدة بنسبة 15% على صادرات السيارات، والتي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر.