السفير الهندي لدى روسيا: نيودلهي ستشتري النفط من المكان المفيد لها

قال السفير الهندي لدى روسيا أن بلاده ستواصل شراء النفط من أي مصدر يعود بالنفع عليها.

وتأتي تصريحات السفير فيناي كومار في وقت حرج تواجه فيه الهند رسوما جمركية أمريكية عقابية على منتجاتها بنسبة 25% بسبب استمرار مشترياتها من النفط والأسلحة من روسيا، ليصل إجمالي الرسوم الأمريكية على المنتجات الهندية إلى 50%.

وقال السفير في مقابلة مع وكالة أنباء تاس الروسية: "أولاً، لقد أوضحنا تماما أن هدفنا هو ضمان أمن الطاقة لـ 4ر1 مليار نسمة في الهند، وقد ساهم تعاون الهند مع روسيا، شأنها شأن العديد من الدول الأخرى، في تحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية"، مضيفا "لذا، فإن القرار الأمريكي غير عادل وغير معقول وغير مبرر. ستواصل الحكومة الآن اتخاذ إجراءات تحمي المصلحة الوطنية للبلاد. والتجارة تجري على أساس تجاري. فإذا كانت أسس المعاملات التجارية والواردات سليمة، فستواصل الشركات الهندية الشراء من أي مصدر تحصل فيه على أفضل صفقة. هذا هو الوضع الحالي".

قال فيناي كومار: "تعتمد تجارتنا على عوامل السوق، وتهدف بشكل عام إلى ضمان أمن الطاقة لـ 4ر1 مليار نسمة في الهند"، مشيرًا إلى وجود دول أخرى، منها الولايات المتحدة نفسها وأوروبا، تتاجر مع روسيا.

وتعتبر روسيا المصدر الرئيسي لواردات الهند من النفط الخام، والتي أفادت التقارير أنها بلغت ما بين 35 و40% من إجمالي واردات الهند من النفط العام الماضي.

وتقول واشنطن إن روسيا تستخدم عائدات النفط لتمويل الحرب في أوكرانيا، وإن شراء الهند للنفط الروسي يعد بمثابة مساعدة لها.