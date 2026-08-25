إندونيسيا تفرض عقوبات على 6 شركات بعد تدمير 1511 هكتارا من الأراضي في كاليمانتان

فرضت وزارة الغابات الإندونيسية عقوبات على 6 شركات حاصلة على تراخيص استغلال للغابات، على خلفية الحرائق التي أتت على 1511.55 هكتارا من الأراضي بمناطق امتيازاتها في كاليمانتان.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، عن مدير إدارة الإشراف على الغابات وفرض العقوبات الإدارية والقانون المدني في الوزارة، أردي ريسمان، القول إن العقوبات الإدارية تم فرضها على 4 شركات في كاليمانتان الغربية.

وأشار ريسمان في بيان صدر، اليوم الثلاثاء، إلى أنه قد تم أيضا فرض عقوبات على شركة في كاليمانتان الوسطى وأخرى بكاليمانتان الشرقية.

وأوضح ريسمان، أن فرض هذه العقوبات جاء بعد تكرار اندلاع حرائق الغابات والأراضي في مناطق عمل الشركات. وفي إطار العقوبات المفروضة، يتعين على الشركات تعزيز إجراءات الوقاية من الحرائق ومكافحتها وإعادة تأهيل المناطق المتضررة.

وفي حال أخفقت أي من تلك الشركات في الوفاء بهذه المتطلبات، يمكن تشديد العقوبات وفقا للوائح، بما يشمل إلغاء ترخيص الشركة التجاري.