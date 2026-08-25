نتنياهو تعليقا على تحطيم نصب تذكاري فلسطيني: أخذ القانون باليد أمر مرفوض

علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على تحطيم عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف تسفي سوكوت، نصبًا تذكاريًا في قرية مادما جنوب نابلس.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، قال نتنياهو، إن «الجيش الإسرائيلي صاحب السيادة في الضفة الغربية، والمسئول عن تنفيذ قرارات القيادة السياسية».

واعتبر أن «أخذ القانون باليد - ولا سيما من قبل شخصيات عامة - أمر مرفوض، ويعرقل قدرة الجيش الإسرائيلي على التركيز على مهامه في مواجهة الإرهاب والتحريض»، بحسب تعبيره.

وحطّم عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف تسفي سوكوت، نصبًا تذكاريًا في قرية مادما جنوب نابلس، خلال وجوده في القرية برفقة أشخاص آخرين، وتحت حماية قوات من الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود.

وبحسب موقع «يديعوت أحرنوت»، قال سوكوت، إنه طالب الجيش قبل أيام بإزالة ما وصفها بـ«النصب التي تخلّد منفذي هجمات» في قريتي مادما وبورين، لكنه قرر الوصول بنفسه وتحطيمها بعدما بقيت في مكانها.

وقال النائب الإسرائيلي إن إسرائيل، حسب تعبيره، لا يمكن أن تسمح بتخليد من «ألحقوا الأذى باليهود والجنود» وتحويلهم إلى شخصيات يُحتذى بها أمام الأجيال المقبلة.