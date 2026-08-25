 سريلانكا تطرح 4 مناطق أمام شركات التنقيب عن النفط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سريلانكا تطرح 4 مناطق أمام شركات التنقيب عن النفط

كولومبو - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2026 - 9:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2026 - 9:33 ص

قال نايل دي سبلفا مدير عام هيئة تنمية قطاع البترول في سريلانكا، إن الهيئة طرحت 4 مناطق بحرية أمام شركات التنقيب عن النفط في جولة لبيع تراخيص التنقيب اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للهيئة القول إن المناطق البحرية توجد في حقل مانار غرب سريلانكا  وتمتد على مساحة 33964 كيلومتر مربع.

وسيتم طرح وثائق المزايدة اعتبارا من اليوم، مع اتاحة البيانات اعتبارا من أول سبتمبر.

وأضاف بيان الهيئة أن سريلانكا  ستلتقي ببمثلي شركات الطاقة خلال قمة الطاقة العالمية في لندن نهاية سبتمبر المقبل، ومؤتمر ومعرض آسيا لعلوم الأرض البترولية في كوالالمبور يومي 16 و17 نوفمبر المقبل.


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