سفير تركيا لدى دمشق: إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب يبشر بمستقبل مشرق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• نوح يلماز قال إن القرار منح القوى الساعية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة "مكسبا مهما"

قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز، إن إلغاء الولايات المتحدة تصنيف سوريا كدولة "راعية للإرهاب" يبشر بمستقبل مشرق للبلاد.

جاء ذلك في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، مساء الاثنين، علق فيها على قرار واشنطن رفع اسم سوريا من قائمة الإرهاب.

وتابع قائلا: "لقد أزيل أخيرا آخر عائق أمام اندماج سوريا، الدولة الصديقة والشقيقة، مع العالم".

وأضاف: "إخراج سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب قرار مهم للغاية ليس فقط من أجل استقرار سوريا وتنميتها فحسب، وإنما أيضا من أجل استقرار المنطقة وسلامها".

وأشار يلماز إلى أن القرار منح القوى الساعية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة "مكسبا مهما".

وقال: "أهنئ جميع الأطراف التي ساهمت في اتخاذ هذا القرار، وأتمنى أن يعود هذا القرار، الذي يبشر بمستقبل مشرق لسوريا، بالخير على الشعب السوري بأسره والدولة السورية".

والاثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رسميا إخراج سوريا من "قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وأدرجت الولايات المتحدة سوريا على "قائمة الدول الراعية للإرهاب" عام 1979، في عهد الرئيس الأسبق حافظ الأسد (1971-2000)، بدعوى تقديمها دعمًا متكررًا لجماعات تصنفها واشنطن "إرهابية".