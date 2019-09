ترامب: لم يُعامل رئيس في تاريخ أمريكا بالطريقة السيئة التي أعامل بها

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن استيائه مما وصفه بالطريقة السيئة التي يُعامل بها.

وقال «ترامب»، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، اليوم الأربعاء: «لا يوجد رئيس في تاريخ الولايات المتحدة عومل بالطريقة السيئة التي أعامل بها».

وأضاف أن «الديمقراطيين يعانون من الكراهية والخوف، ولا ينجزون أي شيء، ولا يجب السماح بأن يحدث هذا لرئيس آخر»، متابعًا: «متصيدون».

وأعلنت رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أمس الثلاثاء، فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بتهمة رصد اتصال جمع بينه وبين نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طالبه فيه بالضغط على منافسه في الانتخابات المقبلة جو بايدن.

There has been no President in the history of our Country who has been treated so badly as I have. The Democrats are frozen with hatred and fear. They get nothing done. This should never be allowed to happen to another President. Witch Hunt!