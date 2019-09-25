فيفي عبده: أنا أعيش ملكة في أي حتة لكن مش همشي من بلدي

قالت الفنانة فيفي عبده، إنه: "لو مصر دي مش بخير، مفيش حد في البلاد العربية هيبقى بخير، لأن إحنا زي الرمانة لو اتفتحت، كله هيكر ورا بعضه".

وأضافت خلال لقائها مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء: "دي طوق النجاة، ودلوقتي هما بيستعملوك عشان تشتم بلدك، طيب ليه أي حد يخليك تشتم بلدك، ليه انتماءك مش لبلدك؟ أنا بحب بلدي، وأنا أعيش ملكة في أي حتة".

وتابعت: "مش همشي من بلدي، أمشي ليه؟ مش هلاقي زي بلدي، لو على الغلو، كل البلاد غالية، أنا بشتري من مصر كل حاجة، والله مبقتش أشتري ولا خرم إبرة من برة، وكل حاجة موجودة في مصر وبالجنيه المصري".